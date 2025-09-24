Alles zu oe24VIP
Straka und Garnett landen in Avondale auf Rang zwölf bei PGA-Teamevent
© Getty

Fan-Liebling

Ryder-Cup-Star: Straka begeistert US-Fans

24.09.25, 18:03 | Aktualisiert: 24.09.25, 22:10
Teilen

Österreichs Golf-Star Sepp Straka ist beim Ryder Cup auf Long Island zu einem gefragten Mann avanciert. Der Wiener erfüllte bei seiner ersten Trainingsrunde auf Bethpage Black zahlreiche Autogrammwünsche und zeigte sich beeindruckt vom Platz-Zustand.

Sepp Straka hat sich bei der Ryder-Cup-Vorbereitung auf Long Island als gefragter Autogrammgeber erwiesen. Der gebürtige Wiener erfüllte bei seiner ersten Trainingsrunde auf dem Platz Bethpage Black zahlreiche Fan-Wünsche und zeigte sich dabei besonders großzügig - vermutlich auch wegen seiner US-Staatsbürgerschaft.

Platz in Top-Zustand

"Der Platz ist in einem wahnsinnig guten Zustand", urteilte der 32-jährige Österreicher nach der Trainingsrunde. Straka spielte gemeinsam mit Viktor Hovland, Robert MacIntyre und Rasmus Höjgaard bei fast hochsommerlichen Temperaturen alle 18 Löcher durch.

Fan-Ansturm am ersten Tag

Bereits am ersten Trainingstag erschienen tausende Fans, die sich zwischen den Grüns und auf extra errichteten Tribünen positionierten. Straka nahm sich besonders viel Zeit für Autogramme, während sein Vater Peter am 18. Loch auf ihn wartete.

Atmosphärische Vorboten

US-Kapitän Keegan Bradley heizte die Stimmung mit "USA, USA"-Rufen an. Straka und seine europäischen Teamkollegen versuchen hingegen, durch Fan-Nähe positive Stimmung zu erzeugen, bevor das Turnier am Freitag beginnt.

