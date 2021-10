Auböck stellt eigene 1.500m-Bestmarke auf

Schwimmer Felix Auböck lässt die Kurzbahn-EM Anfang November in Kasan aus, hat beim Weltcup in Budapest mit einem nationalen Rekord aber gute Form bewiesen.

Der Olympia-Finalist blieb am Freitag über die 1.500 m Freistil mit einer Zeit von 14:48,13 Minuten unter seiner eigenen Bestmarke (14:52,90). Auböck belegte damit in Ungarns Hauptstadt Platz drei über diese Distanz.

Am Wochenende startet der Niederösterreicher noch über 200 m Freistil. Danach bereitet er sich in einem dreiwöchigen Höhentrainingslager in der spanischen Sierra Nevada auf die Mitte Dezember angesetzte WM in Abu Dhabi vor. "Das Programm war durch die vielen Verschiebungen in den vergangenen Monaten sehr dicht und wir müssen gut mit unseren Kräften haushalten. Daher die Entscheidung in diesem Jahr nur die WM zu schwimmen", erklärte Auböck.