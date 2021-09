Medienberichten zufolge hat sich der zweifache Schwimm-Olympiasieger Klete Keller schuldig bekannt, am 6. Jänner beim Sturm auf das US-Kapitol die Arbeit des Kongresses behindert zu haben.

Der 39-Jährige gab an, in das US-Kongressgebäude eingedrungen zu sein, um die Anerkennung des Wahlsieges von Joe Biden über Donald Trump im Duell um das US-Präsidentenamt zu verhindern. Keller droht eine Haftstrafe, zur Zahlung von 2.000 Dollar (ca. 1.700 Euro) wurde er schon verurteilt.

Keller war bei den Spielen 2004 in Athen und 2008 in Peking u.a. mit Superstar Michael Phelps Olympiasieger über 4 x 200 m Kraul geworden. In Sydney 2000 wie auch in Athen sicherte er sich zudem Bronze über 400 m Kraul.