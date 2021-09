Rothbauer knackt OSV-Rekord auf Kurzbahn

OSV-Schwimmer Christoph Rothbauer stellte auf der Kurzbahn einen neuen österreichischen Rekord auf.

Der Niederösterreicher Christopher Rothbauer hat am Samstag in der Vorrunde der International Swimming League (ISL) in Neapel seinen österreichischen Kurzbahn-Rekord über 200 m Brust klar verbessert. Bei Rang drei in 2:04,34 Min. war der 23-Jährige 0,97 Sek. schneller als im Dezember 2019 in Glasgow. Über 50 m Brust wurde Rothbauer in 26,76 Sek. Fünfter. Über 4 x 100 m Lagen der Männer belegte der Brustlagen-Spezialist mit seinem Team La Current in 3:24,52 Min. Rang vier.