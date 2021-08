Rothbauer startete mit Triple-Einsatz in ISL

Olympia-Teilnehmer Christopher Rothbauer war am Samstagabend in der Auftaktwoche der International Swimming League (ISL) in Neapel gleich dreimal im Einsatz.

Über 200 m Brust wurde er in 2:06,47 Min. Fünfter, über 50 m Brust in 26,85 Sek. Vierter und in der Staffel über 4 x 100 m Lagen im ersten zweier Teams von La Current in 3:28,17 Min. Vierter. Dabei war er der Zweitschnellste über 100 m Brust. Der 23-Jährige sammelte so solo vier und fünf Punkte, mit der Staffel zehn.

An der am Donnerstag gestarteten ISL nehmen zehn international auch mit etlichen Stars zusammengesetzte Teams teil, über fünfeinhalb Wochen werden am Donnerstag/Freitag und Samstag/Sonntag jeweils in zweitägigen Wettkampf-Serien Sieger ermittelt. Die besten acht Teams steigen in die für November in Eindhoven angesetzte Play-off-Runde auf. Der Tiroler Bernhard Reitshammer wird ab nächstem Donnerstag mit dem Team Iron im Einsatz sein.