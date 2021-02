Super Bowl Werbespots 2021: Das erwartet uns dieses Jahr

Der diesjährige Super Bowl 55 steht vor der Türe. Neben dem Finalspiel und der Halbzeitshow, ist es das große Fest der Werbetreibenden. Kaum eine Firma lässt sich die Gelegenheit entgehen, Werbung zu schalten.

Am 7. Februar findet der Super Bowl mit den Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers statt. Insgesamt werden über 100 Million Fan in den USA live dabei sein. Weltweit werden sogar über 800 Millionen Menschen das NFL Finale verfolgen. Eine bessere Plattform für Werbung gibt es also nicht.

Das Zuschauerinteresse rund um den Super Bowl besonders im europäischen Raum hat sich in den vergangen Jahren zu einem gesellschaftlichen Ereignis über die Geschlechter und Altersgruppen hinweg entwickelt, darum sind mit unter die Kosten und die Relevanz für Super Bowl Werbespots in die Höhe geschossen.

Firmen setzen nicht auf unkonventionelle Werbung

Der Auto Konzern General Motors zum Beispiel, schaltet heuer jeweils zwei 60 Sekunden lange Werbespots. In drei jeweils 15-sekündigen Teaser-Clips drückt Hollywood-Star Will Ferrell seine Missgunst gegenüber Norwegen aus. Der Komödiant macht sich über den angeblich so stark verbreiteten Vornamen Olaf lustig, bestellt Pizza für alle Einwohner und kündigt an, dass Amerika Norwegen "ins Gesicht schlagen" und "zerstören" wird. Bahnt sich da ein Skandal an? Eher nicht. Wahrscheinlicher ist, dass die Pointe des finalen Super-Bowl-Spots von witzig-versöhnender und selbstironischer Natur sein wird.

Die Gebrauchtwagen-Handelskette Vroom.com gehört zu jenen Firmen, die sich in ihrer Super Bowl-Werbung etwas trauen. Immerhin wird in dem 30-Sekünder ein Mann gefoltert! Natürlich handelt es sich dabei um ein humorvoll gemeintes Gleichnis, dass die Nachteile des klassischen Gebrauchtwagenkaufs symbolisieren soll. Denn Vroom.com liefert das Wunschauto direkt vor die Haustür – schmerzfrei und kontaktlos.

Ein Hauch von Hollywood

Mit Schauspieler Ashton Kutcher und Mila Kunis werden auch zwei Hollywoodstars in den Super Bowl Werbespots auftauchen. Beide sollen in diesem Jahr im Werbeclip für einen neuen Knabber-Snack der Marke Cheetos die Hauptrolle spielen – das verspricht jedenfalls der Teaser, der derzeit im US-TV zu sehen ist.

Viele US-Konzerne setzen jedoch heuer auf Werbespot sich mit Sicherem Inhalt. Es dürfte darin vor allem um aufmunternde Botschaften und zukunftsgerichtete Themen gehen. Vielleicht dürfen wir uns aber auch auf einige Überraschung gefasst machen.

5,6 Millionen Dollar für 30 Sekunden

Für 2021 werden die Kosten für einen 30-Sekunden-Werbespot bei etwa 5,6 Millionen Dollar liegen. Im Vorjahr musste man für einen Clip dieser Länge 5,2 Millionen US-Dollar hinblättern.

Der Kickoff des Mega-Spektakels erfolgt nach deutscher Zeit von Sonntag auf Montag um 00:40 Uhr. In der Halbzeit-Show tritt der R'n'B- Künstler "The Weeknd" auf.