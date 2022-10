Sodaro gewinnt sensationell Ironman-WM

Bei der Ironman-WM gab es eine Überraschungs-Siegerin. Die 33-Jährige US-Amerikanerin Chelsea Sodaro holt sich den sensationell den Titel.

Bei der Rückkehr der Ironman-WM auf Hawaii nach drei Jahren hat die US-Amerikanerin Chelsea Sodaro einen Überraschungssieg bei den Frauen gefeiert. Die 33-Jährige triumphierte in 8:33:46 Stunden über die Distanz von 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen knapp acht Minuten vor der Britin Lucy Charles-Barclay und der Deutschen Anne Haug, der Gewinnerin von 2019.

Für Siegerin Sodaro ist es der größte Erfolg ihrer Karriere. Die 33-Jährige war vor gut eineinhalb Jahren Mutter geworden und hatte nach einer Babypause im Juni in Hamburg zum ersten Mal einen Ironman bestritten. Nach Platz zwei in der Hansestadt zeigte Sodaro bei ihrem Hawaii-Debüt vor allem eine beeindruckende Laufleistung beim abschließenden Marathon (2:51:45 Stunden). Am Samstag starten die Profi-Männer. Wegen der vielen Altersklassenathletinnen und -Athleten durch die Hawaii-Ausfälle 2020 und 2021 wird die WM zum ersten Mal in zwei Rennen aufgeteilt.