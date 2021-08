Österreichs bekanntestes Beachvolleyball-Duo Doppler/Horst gehen nach der Heim-EM getrennte Wege.

Die am Mittwoch startende Heim-EM in Wien ist für das rot-weiß-rote Beach-Volleyball-Duo Clemens Doppler und Alexander Horst nach zehn gemeinsamen Saisonen auf der World Tour der letzte gemeinsame internationale Auftritt. Das gaben die beiden Routiniers am Samstag in einer Aussendung bekannt. "Nach der EM gibt es heuer kein internationales Turnier der Top-Kategorie mehr, daher wird das wohl unser letzter gemeinsamer Auftritt werden", sagte der 41-jährige Doppler.

"Wir haben uns im Herbst 2011 zusammengetan, um noch auf den Zug nach London 2012 über den Continental Cup aufzuspringen. Was wir seither erreicht haben, war schon sensationell - WM- und EM-Medaille, 2 x Olympia, 3 Medaillen bei Grand Slams - da haben wir als kleines Österreich nicht viel anbrennen lassen und ein Ausrufezeichen hinterlassen", meinte Doppler. Der 39-jährige Horst, gab zu, dass es "gegen die jungen Athleten zunehmend schwerer" sei, erfolgreich zu sein.

Mit welchen Partnern die beiden weitermachen, ist noch offen.