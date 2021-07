Die Beach-Volleyballer Robin Seidl und Philipp Waller sind beim letzten Vier-Stern-World-Tour-Saisonturnier in Gstaad im Achtelfinale ausgeschieden.

Sie unterlagen am Freitag dem als Nummer drei gesetzten brasilianischen Paar Evandro/Bruno in zwei knappen Sätzen (-19,-20) und belegten den geteilten neunten Rang. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig, Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Clemens Doppler/Alexander Horst waren bereits vorzeitig in der Gruppenphase hängengeblieben.