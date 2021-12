Union Waldviertel siegt gegen Viking Bergen

Union Waldviertel hat sich im Hinspiel des Sechzehntelfinales des Volleyball-Challenge-Cups gegen Viking Bergen mit 3:1 (9,14,-23,22) durchgesetzt.

Die Niederösterreicher dürfen das schon für Mittwoch angesetzte Rückspiel gegen die Norweger erneut daheim bestreiten. Beide Partien werden aufgrund der Corona-Maßnahmen in Zwettl ausgespielt. Bester Angreifer bei den Waldviertlern war der Litauer Audrius Knasas mit 20 Punkten.

VCA Amstetten verlor hingegen Teil eins des Doppels in Sofia. Gegen Lewski setzte es für die Niederösterreicher ein 0:3 (-19,-18,-14). Das Rückspiel findet ebenfalls am Mittwochabend erneut in der bulgarischen Hauptstadt statt. Bester Angreifer bei Amstetten war der Pole Jakub Czyzowski mit elf Punkten. Die Niederösterreicher dürfen im Unterschied zu Waldviertel vor Zuschauern antreten. "Die Halle ist neu, die Stimmung bei den Fans erzeugt Gänsehaut. Aber wir sind bereit, sie morgen zu ärgern", sagte VCA-Sportdirektor Michael Henschke.