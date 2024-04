Kuss-Fauxpas in türkischer Volleyball-Liga

Beim Halbfinal-Rückspiel der Volleyball-Liga in der Türkei ging es heiß her.

In der türkischen Damen-Volleyball-Liga geht es in die heiße Phase. Beim Halbfinal-Rückspiel zwischen VakifBank und Dynavit wurden zwei Spielerinnen scheinbar von ihren Emotionen übermannt. Angeheizt von den Fans in der ausverkauften Sporthalle feierten die Dynavit-Ladies einen Punktgewinn. Dabei kam es dann aber wohl zu einem Fauxpas.

Denn der Jubel nach einem Punktgewinn geht derzeit viral. Cansu Özbay zog Mitspielerin Ali Frantti leidenschaftlich zu sich. Dabei berührten sich sogar ihre Lippen, es wirkt wie ein leidenschaftlicher Schmatzer zwischen zwei Teamkolleginnen.

Doch kurz darauf ändert sich die Situation. Geschockt blicken sich die beiden Küsser-Königinnen der türkischen Volleyball-Liga an. Dieser leidenschaftliche Austausch war wohl nicht so geplant. Doch damit nicht genug. Am Ende musste sich das Team auch geschlagen geben und erlebte mit, wie VakifBank in das Endspiel einzog.