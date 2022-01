Männer-Cup-Finale lautet Waldviertel gegen Amstetten

Union Waldviertel und VCA Amstetten stehen einander im Finale des Volleyball-Cups der Männer gegenüber.

Die Waldviertler setzten sich am Sonntag in Zwettl gegen VBC Weiz souverän mit 3:0 (14,11,21) durch. Amstetten gewann indes in Graz gegen den regierenden Meister UVC Graz nach hartem Kampf mit 3:2 (-21,23,20,-19,11) und steht damit zum neunten Mal in den vergangenen elf Jahren im Cup-Endspiel. Das Finale ist am 5. Februar angesetzt.

Ergebnisse des Austrian Volley Cups der Männer - Halbfinale:

Union Waldviertel - VBC TLC Weiz 3:0 (14,11,21)

UVC Holding Graz - VCA Amstetten NÖ 2:3 (21,-23,-20,19,-11)