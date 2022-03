Machbare Aufgaben für ÖVV-Nationalteams in EM-Quali

Österreichs Volleyball-Nationalteams haben bei der Auslosung für die jeweilige EM-Qualifikation im Sommer machbare Gegner erhalten.

Die ÖVV-Frauen bekommen es im Pool D mit Slowenien, Georgien und Aserbaidschan zu tun. Gespielt wird eine Hin- und Rückrunde zwischen 20. August und 11. September. Die sechs Gruppensieger und -Zweiten fahren zur EM.

Die ÖHB-Männer treffen in einer von zwei Dreier-Gruppen (Pool B) auf Finnland und Lettland. Alex Berger und Co. bestreiten ihre vier Spiele zwischen 3. und 21. August. Hier ist der Modus etwas komplizierter: Die sieben Gruppensieger und die fünf besten -zweiten lösen das EM-Ticket. In den fünf Vierer-Pools werden die Ergebnisse der Zweiten gegen die Letzten im Vergleich nicht berücksichtigt.

"Die Chance auf eine EM-Teilnahme ist absolut vorhanden", meinte ÖVV-Neo-Frauen-Teamchef Roland Schwab in einer Aussendung vom Samstag. "Die Sloweninnen kennen wir aus der CEV European League 2021, sie sind vielleicht etwas über uns zu stellen, aber wir sind sicher nicht weit weg. Georgien sollten wir schlagen können, Aserbaidschan ist die Unbekannte in dieser Gruppe."

Sein Männer-Pendant Radovan Gacic war mit der Auslosung recht zufrieden. "Ja, es hätte besser kommen können, aber sicherlich auch schlimmer. Finnland und Lettland sind Teams, gegen die wir bestehen können."

ÖVV-Sportdirektor Gottfried Rath-Zobernig sprach von einer in beiden Fällen möglichen erfolgreichen Qualifikation, dachte aber auch an die aktuelle politische Lage. "Nach den Ereignissen in den vergangenen Wochen mit dem Krieg in der Ukraine gab es viele Ungereimtheiten. Wir hoffen natürlich, dass keine Änderungen mehr notwendig sein werden und auch die ukrainischen Teams dabei sein können."

Die EM-Endrunden finden ein Jahr nach der Quali statt, die Frauen spielen 2023 in Belgien, Italien, Estland und Deutschland, die Herren sollen in der Ukraine, Italien, Bulgarien und Nordmazedonien ihren Champion ermitteln. Hinter der Ukraine als EM-Co-Gastgeber steht freilich ein großes Fragezeichen.