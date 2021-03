Yates verteidigt Führung in den Bergen

Das britische Rad-Team INEOS-Grenadier hat bei der Katalonien-Rundfahrt seine Siegansprüche erneut untermauert - Adam Yates behält auch nach der Königsetappe die Gesamtführung.

Die vierte Etappe der Katalonien-Rundfahrt hatte es in sich. Über drei Berge, mit Bergankunft am Port Ainé, quälten sich die Rad-Asse. Am Ende jubelte Esteban Chaves über den Tagessieg, Adam Yates (INEOS Grenadier) konnte seine Gesamtführung verteidigen. In der Gesamtwertung belegt das britische Team jetzt auch den zweiten und dritten Platz durch Richie Porte(+45) und Geraint Thomas. Vor allem dank der starken Teamleistung konnte man den Angriff von BORA-Hoffnung Jan-Lennard Kämna abwehren.

INEOS diktiert das Renn-Geschehen

Der Deutsche war vor dem Schluss-Anstieg zwischenzeitlich schon in der Gesamtwertung voran. Doch dann erhöhte INEOS das Tempo, Rohan Dennis fuhr die Lücke im Alleingang zu. Durch die hohe Geschwindigkeit wurden schon früh auf dem 18,4-Kilometer langen Berg der höchsten Kategorie viele Stars abgeschüttelt. 11 Kilometer vor Schluss versuchte Jumbo-Leader Steven Kruijswijk der Spitzengruppe zu entkommen, doch auch dieser Versuch wurde von den Yates-Teamkollegen erfolgreich abgewehrt.

Chavez mit starker Attacke zum Tagessieg

Doch dann kam der große Auftritt von Esteban Chaves (Bike Exchange): Ausgerechnet der Ex-Teamkollege von Yates attackierte mit einem kräftigen Antritt und konnte der 20-köpfigen Spitzengruppe entkommen. Weil der Kolumbianer in der Gesamtwertung genug Rückstand auf die Führung hatte lies INEOS den Südamerikaner davonziehen und brachte das Führungstrikot souverän ins Ziel. Im abschließenden Bergsprint sicherte sich Michael Woods (Israel Start-Up Nation) Platz zwei vor Geraint Thomas (INEOS) mit 7 Sekunden Rückstand auf Chaves.