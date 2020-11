Gala-Wahl: Thiem und Alaba jagen Hirscher-Thron

Es ist soweit: Österreich wählt seinen "Sportler des Jahres 2020". Thiem und Alaba gehen als Favorit ins Rennen und jagen den Hirscher-Thron.

David Alaba zum dritten Mal oder erstmals Dominic Thiem? Diese zwei Stars sind die Favoriten der Wahl zu Österreichs "Sportler des Jahres 2020". Weiters nominiert sind Nikola Bilyk, Stefan Kraft und Matthias Mayer. In den vergangenen Jahren ging die Auszeichnung an Ski-Star Marcel Hirscher. Bei den Damen hofft Eisschnellläuferin Vanessa Herzog auf die Titelverteidigung.

Kann Thiem vor dem Abflug zu den ATP-Finals nach London noch einen Preis absahnen? „Mit Bruder Moritz bin ich bei der TV-Show dabei, mein letzter Auftritt in Österreich vor dem Masters in England“, so der Grand-Slam-Sieger in einem Blog auf seiner Website. Die Wahl selbst findet ohne Publikum und ohne Journalisten statt.

+++ Sport24 tickert für Sie LIVE am Dienstag ab 20:15 Uhr +++

Durch die Corona-bedingten Umständen stand auch ein Ausfall der Wahl im Raum. "Das hätte einen erstmaligen Ausfall der Wahl seit 1949 bedeutet", sagt der Präsident der Sports Media Austria und ORF Sportchef Hans Peter Trost. "Wir haben uns aber am Ende darüber verständigt, dass die österreichischen Sportlerinnen und Sportler seit der Vorjahreswahl herausragende Leistungen gezeigt und sich eine Wahl bzw. eine Auszeichnung, die selbstverständlich unter entsprechend strengen Corona-Präventionsmaßnahmen stattfinden muss, verdient haben."