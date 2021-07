Hirscher: "Ich komme zurück"

Marcel Hirscher befindet sich auf dem Weg der Besserung. Er ist bereits zu Hause.

Unfall. „Der Hirscher-Drive ist ungebrochen“, sagt Dominik Tritscher, der als PR-Mann des Rekord-Weltcupsiegers bei Hirschers Motorrad-Rennabenteuer in Rumänien mit von der Partie war. Und Marcel selbst bestätigt: „Ich komme zurück!“

Röntgen: Der Bruch.

Das große Ziel des Ski-OIympiasiegers ist ein Start beim berühmten Erzberg-Rodeo, für das die ­Enduro-Rallye in Rumänien als erstes Vorbereitungsrennen vorgesehen war. Jetzt muss er sich erst einmal auskurieren.

Im UKH Salzburg operiert

Operiert wurde Hirscher im UKH Salzburg, wo er nach dem Crash hingeflogen worden war. Die Röntgenbilder postete Marcel auf Instagram. ÖSV-Arzt Philipp Max Trost sah sich die Bilder für ÖSTERREICH an und erklärt: „Der Bruch wurde gut versorgt und mit Außenknöchelplatte und Stellschraube stabilisiert.“ In den nächsten Tagen startet Hirscher im Red Bull Athlete Performance Center in Thalgau mit Physio und Reha.

Ruhe. Laut Trost wird das Bein in so einem Fall sechs Wochen ruhiggestellt (mit Gips oder Spezialstiefel), nach Entfernung der Stellschraube kann wieder mit Belastungsübungen begonnen werden: „Wenn alles gut verheilt, spricht nichts dagegen, dass wir dann wieder den alten Marcel Hirscher sehen.“

Hirscher will wieder fahren.