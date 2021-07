Schock: Hirscher verletzt nach Motorrad-Crash

Marcel Hirscher ist bei seinem Debüt bei der "härtesten Enduro-Rallye der Welt" gecrasht und liegt derzeit im Krankenhaus.

Ex-Ski-Star Hirscher fährt seine erste "Red Bull Romaniacs" - und lernt die "härteste Enduro-Rallye der Welt" auf schmerzhafte Weise kennen.Hirscher hat sich bei der Romaniacs-Motorrad-Rallye in Rumänien einen Beinbruch zugezogen. Der Salzburger postete am Donnerstag auf Instagram ein Foto des Bruchs nahe des Knöchels und ein Video. Hirscher wurde vor Ort versorgt und danach im Spital in Salzburg weiter behandelt. Er habe auf der vierten Sonderprüfung einen Felsen touchiert und seit hart gestürzt, schilderte Hirscher den Unfall.

Das Debüt hat Hirscher am Mittwoch absolviert, belegte den respektablen 60. Platz. Bis Samstag steigen täglich neue Etappen, die Ski-Legende verschiebt seinen Traum die "härteste Enduro-Rallye der Welt" zu absolvieren also auf nächstes Jahr. Trotz allem, sagt Hirscher, sei es ein tolles Abenteuer, ein unglaubliches Erlebnis gewesen, zumindest kurz dabei gewesen zu sein. „Hoffentlich kann ich nächstes Jahr dabei sein“, schließt er die Video-Botschaft an seine Insta-Fans. Aber jetzt ist einmal Regeneration angesagt.