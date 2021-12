Skelett von vermissten MMA-Kämpfer entdeckt

Der ehemalige MMA-Kämpfer David Koenig (†25) wurde fast zwei Jahre lang vermisst.

USA. Ein Spaziergänger im US-Bundesstaat Missouri fand die Knochenreste und persönliche Gegenstände des seit fast zwei Jahren vermissten MMA-Kämpfers David Koenig (†25) in einem Wald nahe der Kleinstadt Branson. Der 25-Jährige wurde zuletzt am 8. Februar 2020 gesehen. Damals hatte der Amateursportler in ein Hotel in Branson eingecheckt.

Jetzt bestätigten forensische Untersuchung die Identität des Toten. Die Ermittler schlossen eine Verletzung und ein Verbrechen als Todesursache aus.

David war das älteste von drei Kindern. Der Polizeichef von Branson, Jeff Matthews, sprach der Familie und den Freunden von Koenig, in einer Erklärung sein "aufrichtiges Beileid aus".