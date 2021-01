Superstar Neymar dachte an Karriereende

Der teuerste Fußballspieler der Welt dachte daran frühzeitig aufzuhören.

Superstar Neymar machte mit überraschenden Aussagen auf sich aufmerksam. In der Zeitschrift "Giffer" gab der Brasilianer zu, dass er vor einiger Zeit darüber nachdachte, seine Karriere zu beenden.

"Einmal fragte ich mich, ob ich weiter Fußball spielen wollte, da die Leute mich nicht mögen", beschreibt der Ausnahmekönner seine Gedanken in einer für ihn schwierigen Zeit. Doch wann genau in seiner Karriere diese Zweifel aufkamen, geht aus dem Interview nicht hervor. Letzten Endes überwog dann doch der Wille weiterzumachen: "Eines Tages ging ich mit heißem Kopf nach Hause und begann mich an alles zu erinnern, was ich getan hatte, um hierher zu kommen. Die Liebe, die ich zum Fußball habe, beruhigte mich, das brachte mich zurück in die Realität."

Im Somer 2017 wechselte der technisch versierte Angriefer um 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint-Germain. Seit diesem Mega-Deal gilt der 28-Jährige als teuerster Fußballspieler der Welt. Die hohe Ablösesumme setzte Neymar aber scheinbar nicht unter Druck. "Ich bin eine Person, die leicht mit Druck umgehen kann. Deshalb bin ich die Nummer 10 der brasilianischen Mannschaft und von PSG. Und weil ich einfach Neymar bin. Ich bin sehr dankbar, Mannschaften wie PSG und Brasilien zu vertreten. Ich weiß, dass ich 100 Prozent geben muss, weil es das ist, was jeder erwartet."