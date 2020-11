Thiem und Alaba jagen Hirscher-Thron

Starke Leistungen unserer Sportler

Auf der Leinwand sehen wir die tollen Leistungen unserer Sportler dieses Jahr. Da war einiges dabei. Die große Frage lautet: Thiem oder Alaba? Bei den Damen und den Mannschaften scheint das Rennen offen zu sein. Thiem war seit 2015 dreimal Zweiter hinter Seriensieger Marcel Hirscher (sechsmal Erster) und zweimal Dritter. Mit der Titelpremiere in einem Grand-Slam-Turnier bei den US Open hat sich der 27-Jährige in eine aussichtsreiche Position für den Gewinn der Niki-Trophäe gebracht. Alaba hat mit Bayern München mit Siegen in der Meisterschaft, im Cup und in der Champions League das Triple geschafft und könnte nun auch bei der Sportlerwahl zum dritten Mal nach 2013 und 2014 triumphieren.