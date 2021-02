'Veilchen' als Lektion für Hirscher

Marcel Hirscher stürzte beim Carving-Ausflug. Zum Glück blieb am Ende nur bei einem blauen Auge für den Ex-Skistar.

Wenn die Ski-Profis in ihren Disziplinen den Hang hinunter "brettern", ist die ein oder andere Schramme vorprogrammiert. Blaue Flecken, Kratzer und dergleichen sind wohl jedem Sportler bekannt. Aber auch nach der großen Ski-Karriere ist man nicht vor schmerzhaften Erfahrungen geschützt. Das musste Ex-Ski-Star Marcel Hirscher am eigenen Leib erfahren.

Einmal mehr zog es den ehemaligen Technikspezialisten auf die Piste. Seine Fans nahm der Doppel-Olympiasieger per Video auf Instagram mit.

Gekonnt sehen die ersten Schwünge aus, die Leichtigkeit beim siebenfachen Weltmeister ist selbstverständlich. Doch der nächste Moment zeigt dann, dass auch einem der besten Skifahrer aller Zeiten Fehler passieren können.

Plötzlich rutschte der 31-Jährige bei einem Schwung weg und lag im Schnee. Zum Glück gab Hirscher sofort ein entwarnendes Handzeichen. Eine „Lektionen des Lebens“, wie der Ex-Skistar humorvoll auf Instagram dazuschrieb. „Innenski muss ja für dich eine totale Neuerfahrung sein“, neckte Ex-Teamkollege Philipp Schörghofer mit einem Augenzwinkern.

Hirscher kam am mit blauem Auge davon

Doch ganz unverletzt blieb Hirscher dann aber doch nicht. Kurze Zeit später zeigte er sich in einer Instagram-Story mit einem blauen Auge. „Teil des Spiels (part of the game)“, nimmt Hirscher sein "Veilchen" gewohnt gelassen.