Der Spanier Carlos Alcaraz und der Serbe Novak Djokovic steuern beim Tennis-Grand-Slam in Wimbledon weiter auf ein Final-Duell zu.

Der topgesetzte Alcaraz zog am Montag mit einem 3:6,6:3,6:3,6:3 gegen den italienischen Rasen-Liebhaber Matteo Berrettini in sein erstes Viertelfinale bei diesem Major ein, der zweitgereihte Djokovic hatte schon am Nachmittag in der Fortsetzung gegen den Polen Hubert Hurkacz 7:6(6),7:6(6),5:7,6:4 gewonnen. Auch sonst gab es einige Favoritensiege.