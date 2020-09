Angeschlagener Thiem entscheidet auch 2. Satz für sich

Thiem spricht über die Bubble und US Open ohne Fans

Fast vier Wochen in der "Bubble": Hotel - Tennis-Anlage -Hotel. Keine Ausflüge nach Manhattan, kein Besuch in Lieblings-Restaurants und keine Fans. Die US Open 2020 sind für die Spieler auch wegen der besonderen Umstände eine mentale Herausforderung. Besonders für jene, die von weit kommen. "Es ist nicht einfach, dass man mental immer bei 100 Prozent Energie bleibt. Ich habe mich an alles andere gewöhnt, all die Umstände in dieser Situation", erklärte Dominic Thiem nach seinem Halbfinaleinzug. Generell sei es großartig, dass man das Turnier überhaupt spielen könne. "Aber es gibt in jedem Match ein paar Situationen, in denen es schön wäre, die Fans zu haben, um die Energie oben zu halten, tolle Punkte zu feiern, oder es sich nicht so schlecht anfühlt, wenn man eine schlechtere Phase hat. Das ist alles weg, wenn es keine Fans im Stadion gibt", so Thiem. Es sei eine einzigartige Situation. Thiem: "Jetzt bin ich im Semifinale, heute war mein fünftes Match, also bin ich daran gewöhnt."