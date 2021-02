Angschlagener Djokovic bangt um Einsatz

Die Nummer eins der Welt muss um die weitere Teilnahme an den Australian Open bangen.

Titelverteidiger Novak Djokovic ist am Freitag bei den Tennis-Australian-Open wie Dominic Thiem über die volle Distanz gegangen. Der topgesetzte Serbe setzte sich gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz nach 2:0-Satzführung in einer Spielzeit von 3:25 Stunden noch 7:6(1),6:4,3:6,4:6,6:2 durch. Er trifft nun auf Milos Raonic, Viersatzsieger gegen den Ungarn Marton Fucsovics. Djokovic war sich wegen einer Verletzung aber nicht sicher, ob er gegen den Kanadier antreten kann.

Der 33-Jährige hatte sich im dritten Satz bei einem Ausfallschritt eine Bauchmuskelverletzung zugezogen, deswegen auch die obligatorische Pressekonferenz ausgelassen und sein Antreten gegen Raonic eben infrage gestellt. "Ich weiß es wirklich nicht", sagte Djokovic. "Ich weiß nicht, ob ich mich in weniger als zwei Tagen davon erholen werde. Ich weiß nicht, ob ich wieder auf den Platz gehen kann oder nicht", ließ der "Djoker" im Interview auf dem Court wissen.

Seine Partie gegen Fritz musste im vierten Satz unterbrochen werden, um den Abgang der Zuschauer zu gewährleisten. Offiziell 22.299 Fans bedeuteten am Freitag den bisher besten Besuch im Turnierverlauf, doch nach 23.30 Uhr (Ortszeit) mussten alle Besucher die Anlage verlassen. Denn mit Samstag trat in Melbourne ein fünftägiger Lockdown in Kraft, nachdem neuerlich Covid-19-Fälle aufgetreten waren. Das nächste Mal vor Fans wird frühestens erst wieder im Halbfinale am Donnerstag gespielt.