Djokovic erreicht mühelos Finale

Souveräner Dreisatzsieg von der Nr.1 der Welt Novak Djokovic gegen den Qualifikanten Aslan Karazew.

Rekordsieger Novak Djokovic steht zum neunten Mal im Endspiel der Australian Open. Der Weltranglisten-Erste gab sich am Donnerstag gegen den russischen Überraschungsmann Aslan Karazew beim 6:3,6:4,6:2 keine Blöße.

Finalgegner noch offen

Der Gegner des Serben im Duell um dessen neunten Titel in Melbourne wird am Freitag (09.30 Uhr) zwischen Daniil Medwedew (RUS-4) und Nadal-Bezwinger Stefanos Tsitsipas (GRE-5) ermittelt.

"Joker" eine Nummer zu groß

Djokovic hat bisher alle seine Halbfinali beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres gewonnen. Qualifikant Karazew (ATP-Nummer 114) vermochte das nicht zu ändern. Der 27-Jährige hatte als überhaupt erster Spieler beim Grand-Slam-Debüt das Semifinale erreicht und es in "Down Under" als erster Qualifikant seit 21 Jahren in die Vorschlussrunde geschafft.

Doch gegen die Klasse und Abgebrühtheit des Gewinners von 17 Grand-Slam-Titeln war der Erfolgslauf zu Ende.

Mit dem 17. Ass zum Sieg

Gegen Ende des zweiten Satzes, als er nach einem Break (zum 3:5) auf 4:5 stellte, forderte Karazew auch den Favoriten im ersten Duell mehr als diesem lieb war. Die Erleichterung des 33-Jährigen nach dem gewonnenen Punkt zum 6:4 war offensichtlich. Djokovic musste im dritten Satz zwar noch einen zweiten Aufschlagverlust (zum 2:2) hinnehmen, schlug aber postwendend zurück. Nach 1:43 Stunden verwertete er mit seinem 17. Ass den ersten Matchball.

"Große Gratulation", sagte Djokovic auf dem Platz in Richtung seines Gegners. "Er hat das in seinem ersten Grand-Slam-Turnier super gemacht."