Vor den Australian Open muss Tennis-Skandalprofi Bernard Tomic in Quarantäne. Mit dabei ist auch seine Freundin, OnlyFans-Star Vanessa Sierra.

Tomic war mit einem Charterflieger aus Doha nach Melbourne zu den gereist. Wie sich später herausstellte, war ein Corona-positiver Passagier mit an Bord. Gleich 47 Spieler und Spielerinnen müssen vor Beginn der Australian Open in zweiwöchige Quarantäne. Trostpflaster: Tomic hat seine neue Freundin und Erotik-Model Vanessa Sierra mit dabei!

Nicht nur Romantik und lustvolle Abenteuer

Doch für den "OnlyFans"-Star Vanessa ist die Zeit in der Isolation allerdings ein unzumutbarer Zustand, wie sie nun in einem Video, das die 26-Jährige in sozialen Netzwerken veröffentliche, erzählte. "Besonders frustrierend ist, dass wir keinen Platz zum Trainieren haben. Das Essen hier ist miserabel. Wir haben in den letzten Tagen über 200 Dollar für Uber Etas ausgegeben und wir haben nichtmal einen Balkon", schilderte die einstige Darstellerin von "Love Island".

Das Paar sorgte mit einem privat gedrehten Sexfilm für Aufsehen, in Quarantäne beschäftigen die beiden sich in der Verschnaufspause mit „Pokemon Go“ und „World of Warcraft“. Die Diva versucht sich abzulenken – sie kämpft mit verschiedenen Unannehmlichkeiten!

Toiletten-Probleme

Doch die 26-Jährige plagen auch noch ganz andere Sorgen, wie sie unverblümt erzählte: "Ich habe vor Bernard noch nie mein großes Geschäft gemacht. Diese Grenze haben wir noch nicht überschritten."

Wer kennt es nicht? Das Haarwasch-Problem

Und auch die Körperpflege wird für die Australierin zur Herausforderung. "Ich muss mir selbst die Haare waschen. Ich habe mir noch nie selbst die Haare gewaschen, das ist nichts, was ich tue. Normalerweise machen das Frisöre für mich", erzählte die Australierin, die für diese Aussagen sofort einen Shitstorm kassierte.

Auf Instagram erklärte Sierra schließlich: "Ich bekomme so viele Morddrohungen wegen meines Haar-Scherzes! Mir war nicht klar, wie viele Idioten es auf der Welt gibt!"