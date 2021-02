Medwedew im Finale gegen "Djoker"

Daniil Medwedew hat seine eindrucksvolle Serie fortgesetzt und ist völlig ungefährdet in sein zweites Major-Endspiel eingezogen.

Der als Nummer 4 gesetzte Russe Daniil Medwedew besiegte den Griechen Stefanos Tsitsipas am Freitag im Halbfinale der Australian Open in Melbourne klar mit 6:4,6:2,7:5. Tsitsipas hatte zuvor Rafael Nadal nach 0:2-Satzrückstand eliminiert. Im Endspiel trifft Medwedew am Sonntag auf Top-Favorit Novak Djokovic (ab 9.30 LIVE im Sport24-Ticker).

Medwedew überholt Thiem & Nadal

Der 25-jährige Medwedew erhält damit zum zweiten Mal nach den US Open 2019 die Chance, sich im letzten Turniermatch zum insgesamt dritten russischen Major-Sieger nach Jewgenij Kafelnikow und Marat Safin zu küren. Er hat nun schon 20 Matches in Folge gewonnen, darunter auch den Titel bei den ATP Finals in London, wo er der Reihe nach die Nummern eins bis drei (im Finale Dominic Thiem) geschlagen hat.

Medwedew ist ab Montag selbst erstmals in den Top 3 und wird neben Thiem auch Nadal überholen. Selbst bei einem Titelgewinn am Sonntag wird er Nummer 2 im ATP-Ranking sein. Im Head-to-Head mit Djokovic, der um seinen 18. Grand-Slam-Titel kämpft, liegt der 33-jährige Serbe knapp mit 4:3 voran.