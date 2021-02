Novak mit Auftakt-Aus gegen Mannarino

Novak vs. Mannarino 2:6

Nun gut, das Returnspiel ist dann eher wieder eines der Marke trostlos. Natürlich ist das nicht einfach gegen den unangenehmen Franzosen, grundsätzlich ist das aber bislang ein, zwei Klassen zu schlecht von Dennis Novak. Das dritte Aufschlagspiel in Serie geht so zu Null an Mannarino, der sich so Satz eins in gerade einmal in 24 Minuten holt. Der Blick auf die Körpersprache von Dennis Novak macht indes recht wenig Hoffnung auf Besserung.