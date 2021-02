Rüpel-Fan sorgte bei Nadal-Match für Wirbel

Beim Zweitrunden-Match von Tennis-Star Rafael Nadal gegen Michael Mmoh kam es zu unrühmlichen Szenen. Eine Zuschauerin zog die Aufmerksamkeit der gesamten Rod Laver Arena auf sich, als sie ständig bei Aufschlagversuchen dazwischenrief und dann sogar den ausgestreckten Mittelfinger zeigte. Am Ende brauchte es ganze fünf Menschen um den pöbelnden Fan aus dem Stadion zu entfernen.

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ ???? pic.twitter.com/fY3npCNTrn