Dieser Tennis-Megastar deutet Rücktritt an

Er war Nummer 1 der Welt, holte Titel in Wimbledon und bei den US Open und wurde zwei Mal Olympiasieger. Nach seinem 500. Sieg auf Hartplatz deutete der Tennis-Megastar seinen Rücktritt an.

Beim ATP500-Turnier in Dubai feierte Andy Murray einen hart erkämpften 4:6, 7:6(5), 6:3-Auftaktsieg über den Kanadier Denis Shapovalov. Es war sein 500. Sieg auf Hartplatz. Das ist auf diesem Belag zuvor nur Roger Federer, Novak Djokovic, Andre Agassi und Rafael Nadal gelungen. Für mehr Aufsehen sorgte der 36-Jährige Schotte mit dem, was er danach zu sagen hatte. "Ich habe wahrscheinlich nicht mehr so lange" "Offensichtlich war Hartplatz für mich immer ein guter Belag, und 500 sind sehr viele Matches, also bin ich sehr stolz darauf", sagte Murray. Der frühere Weltranglisten-Erste, dreifache Major- und zweifache Olympiasieger spielte zwar einen Kommentar vergangene Woche auf dem Platz ("Dieses Spiel ist nichts mehr für mich") herunter, gab aber doch einen Hinweis. "Die Leute interpretieren viel hinein, was ich so auf dem Court sage. Ich liebe das Spiel und den Wettkampf immer noch", meinte er, fügte aber später hinzu: "Ich habe wahrscheinlich nicht mehr so lange, aber ich werde in diesen letzten Monaten das Beste geben."