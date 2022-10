Dominic Thiem trifft im Halbfinale auf Andrej Rublew

Thiem kommt den Top 100 immer näher

„Vom ersten Match am Montag habe ich mich hier großartig gefühlt. Ich bin superhappy, dass ich am Wochenende noch im Turnier bin“, erklärte Thiem. Dass er zum zweiten Mal nach Gstaad im Juli das Halbfinale erreicht hat, ist „sehr wichtig für mich. Ich will mich im Ranking verbessern, ich bin noch jenseits von 150. Da hilft ein Halbfinale viel“, sagte er. Mit dem Erfolg über den Weltranglisten-29., der erst dritte über einen Top-30-Spieler seit seinem Comeback, nähert sich Thiem seinem großen Ziel, zu Jahresende wieder in die Top 100 vorzustoßen.