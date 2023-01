Grabher nach Auftaktpartie in Lyon ausgeschieden

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat ihre Erstrundenpartie beim Tennis-Hartplatzturnier in Lyon in drei Sätzen verloren.

Die 26-Jährige unterlag der US-Amerikanerin Alycia Parks am Dienstag 3:6,7:5,4:6. Auch das einzige Duell davor war 2021 in Amstelveen an die vier Jahre jüngere Parks gegangen, die in der Weltrangliste als 79. zehn Plätze vor Grabher liegt.

"Ich bin extrem sauer, weil heute definitiv mehr drinnen gewesen wäre", kommentierte sie die Niederlage auf Facebook. "Ich habe mich nach dem Satzverlust gut ins Spiel zurückgefightet und verdient ausgeglichen, im dritten Satz aber schnell zwei Breaks kassiert. Eines davon habe ich aufholen können und damit hinten raus noch einmal Spannung reingebracht. Ich hätte sie fast gehabt, aber fast reicht eben nicht."