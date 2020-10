Breaking News - Schwartzmann und de Minaur Nennung zurückgezogen

Der Argentinier Diego Schwartzman und der Australier Alex de Minaur haben am Montag ihre Nennung für das Wiener Erste Bank Open aus Verletzungsgründen zurückgezogen. Beide haben am Sonntag in Endspiel bei ATP-Tennisturnieren verloren. Schwartzman unterlag in Köln dem Deutschen Alexander Zverev, De Minaur in Antwerpen dem Franzosen Ugo Humbert.

In der Wiener Stadthalle kommen nun zwei Lucky Loser zum Zug. Statt dem Weltranglisten-Neunten spielt der Italiener Lorenzo Sonego gegen den Serben Dusan Lajovic, statt De Minaur der Taiwanese Jung Jason gegen den als Nummer vier gesetzten Russen Daniil Medwedew.