ÖTV-Jungstar Rodionov will heute ins Viertelfinale

Juriji Rodionov bestreitet heute in Wien sein Achtelfinale gegen Daniel Evans.

Der Donnerstag wird in der Wiener Stadthalle zum Österreicher-Tag, denn auch Jurij Rodionov bestreitet sein Achtelfinale (ab 14 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker). Nach seinem Sensationssieg am Montag gegen Denis Shapovalov wartet eine scheinbar einfachere Aufgabe, Daniel Evans ist als Weltranglisten-33. aber noch immer 120 Plätze besser als Österreichs Nummer drei klassiert. Rodionov hat freilich bewiesen, dass er sich in so eine Aufgabe verbeißen kann. Der Brite Evans ist noch ohne ATP-Titel, hat zwei Endspiel-Teilnahmen stehen.

Rodionov - Evans: -:-



Die Partie ab 14 Uhr hier im Sport24-LIVE-Ticker: