Rodionov plant nächste Sternstunde

"Ich habe überhaupt nichts zu verlieren - ich hab längst gewonnen", strahlte Jurji Rodionov nach seinem Auftaktsieg. Der 21-jährige Shootingstar überstand in Paris die Quali, rang beim Major-Debüt in Runde 1 Jeremy Chardy (FRA) nach 4:32 Stunden Spielzeit mit 10:8 im 5. Satz nieder. "Das kann man nicht in Worte fassen. Ich habe die ganzen viereinhalb Stunden Gänsehaut pur gehabt und ich bin megaglücklich, den Sieg nach Hause gebracht zu haben", so Rodionov, Sohn von weißrussischen Eltern, danach. In der Weltrangliste wird er nach Paris erstmals in die Top-150 vorrücken - doch damit soll nicht genug sein. Heute trifft er in Runde 2 auf den Slowaken Norbert Gombos (ATP-106.)."Ich werde wieder alles am Platz lassen", verspricht Jurij.