Rodionov gewinnt Fünfsatz-Thriller

Qualifikant Jurji Rodionov stürmt bei den French Open sensationell in die 2. Runde.

Wahnsinn von Paris! Nach 4:36 Stunden Spielzeit ließ sich Jurji Rodionov auf den Rücken in den roten Sand fallen – es ist vollbracht! Der 21-Jährige, der erstmals in einem Grand-Slam-Hauptbewerb dabei ist, steht sensationell in der 2. Runde der French Open.

Und das nach einem echten Krimi. Gegen Lokalmadator Jeremy Chardy lag der Weltranglisten-163. bereits 3:6, 4:6 zurück, in Satz 3 hatte der Franzose einen Matchball. Doch Rodionow fightete! Satz 3 holte er sich im Tiebreak, Satz 4 mit 6:4. Der Entscheidungssatz war dann nichts für schwache Nerven! Rodionov vergab sechs Matchbälle – Nummer 7 war es dann! Der äußerst harte Schlagabtausch endete mit 7:6(6),6:4,10:8. Mit seinem 201. Punkt der Partie holt er sich 45 ATP-Punkte und 84.000 Euro Preisgeld.

Er trifft nun entweder auf Borna Coric (CRO-24) oder Norbert Gombos (SVK). Am verregnet-kühlen Sonntag sicherte sich Rodionov damit seinen bisher größten Sieg. Der Schützling von Tour-Coach Javier Frana unter den Fittichen von Wolfgang Thiem hat ein Brutto-Preisgeld in Höhe von 84.000 Euro sicher.

Am Abend war mit Dennis Novak ein zweiter Österreicher beim größten Sandplatz-Tennisturnier der Welt im Einsatz. Der 27-jährige Niederösterreicher bekam es mit dem als Nummer 6 gesetzten US-Open-Finalisten Alexander Zverev (GER) zu tun.