Sensations-Mann Sonego trifft auf Evans

Gegen Tennis-Star Novak Djokovic sorgte Lorenzo Sonego für die frpoße Überraschung - Schafft es der Italiener nun gegen Evans ins Finale?

Andrej Rublew ist der erste Finalist des mit 1,551 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Der als Nummer 5 gesetzte Russe, der im Viertelfinale Titelverteidiger Dominic Thiem ausgeschaltet hat, profitierte am Samstag beim Stand von 6:4,4:1 von der Aufgabe von Kevin Anderson. Der Südafrikaner hatte sich am rechten Oberschenkel behandeln lassen.

Im Endspiel am Sonntag (ab 14.00 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) trifft Rublew im Kampf um seinen bereits fünften ATP-Titel in dieser Saison entweder auf Djokovic-Bezwinger Lorenzo Sonego (ITA) oder den Briten Daniel Evans.

Sonego* - Evans 3:1



*erster Aufschläger

Das zweite Halbfinal-Duell jetzt im sport24-LIVE-Ticker: