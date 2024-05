Sorge um Djokovic nach Flaschen-Unfall

Der "Flaschen-Unfall" und das darauf folgende überraschende Drittrunden-Aus von Topfavorit Novak Djokovic beim ATP1000-Turnier in Rom hat ein Nachspiel: Der Weltranglisten-Erste lässt sich am Kopf untersuchen und kann die Nr.-1-Position an Jannik Sinner verlieren.

Am Freitag schrieb Djokovic nach seinem 6:3, 6:1-Auftaktsieg gegen Corentin Moutet (FRA) Autogramme. Dabei rutschte einem Fan, der dich über Djokovic zu weit nach vorne gebeugt hatte, eine Alu-Flasche aus dem Rucksack. Der Tennisstar wurde am Kopf getroffen und ging mit einer blutenden Platzwunde am Kopf zu Boden. Tags darauf gab der "Djoker" Entwarnung, kam mit einem Fahrrad-Helm zum Training und meinte augenzwinkernd: "Diesmal bin ich vorbereitet."

Flaschen-Unfall doch schlimmer

Doch ganz fit war der 36-Jährige offenbar doch nicht: Am Sonntag ging er bei seinem Drittrunden-Spiel gegen den Chilenen Alejandro Tabilo in nur 67 Minuten mit 2:6,3:6 unter und verpasste damit den 1.100. Sieg seiner Karriere. Der unglückliche Flaschen-Unfall hat doch ein Nachspiel. "Ich habe einen sehr starken Schlag am Kopf gespürt. Ich habe eine halbe Stunde, eine Stunde voller Übelkeit, Schwindel, Blut und vielen verschiedenen Dingen durchgemacht", schilderte Djokovic nach der Niederlage.

Am Samstag hatte der Djoker noch gedacht, alles sei in Ordnung. "Vielleicht ist es auch nicht in Ordnung," relativierte er am Sonntag. Denn wie er sich auf dem Platz gefühlt habe, sei ein bisschen beunruhigend. "Als wäre ein anderer Spieler in meine Schuhe geschlüpft. Kein Rhythmus, kein Tempo, keine Balance bei irgendeinem Schlag." Der Serbe wird sich auf jeden Fall medizinisch checken lassen.

Für Djokovic, der in Rom schon sechsmal triumphiert hatte, ist dies ein weiterer Rückschlag in der Vorbereitung auf die in zwei Wochen beginnenden French Open. Dort droht der Serbe sogar, seine Nr.-1-Position an Jannik Sinner zu verlieren.

Sinner könnte Djokovic als Nr. 1 ablösen

Der Südtiroler schied im Vorjahr in Paris schon in Runde zwei aus, Djokovic ist Titelverteidiger, derzeit aber alles andere als Topfavorit. Der nächste Woche 37 Jahre alt werdende Rekord-Grand-Slam-Sieger hat erstmals seit 2018 bis Mai noch keine Trophäe gewonnen. Halbfinale bei den Australian Open (Aus gegen Sinner), Runde 3 in Indian Wells, in Miami nicht angetreten, Halbfinale in Monte Carlo und nun das frühe Aus in Rom. Die Saison ist für den erfolgsverwöhnten, 24-fachen Major-Sieger bisher gar nicht nach Plan verlaufen.

Djokovic geht mit nur sechs Sandplatz-Matches in den Beinen in die French Open, wo er noch immer auf den vierten Triumph hofft. Sollte ihm das gelingen, würde ihn Sinner mit einem Finaleinzug im ATP-Ranking dennoch überholen. Allerdings hat der Italiener wegen einer Hüftverletzung Rom ausgelassen. Auch für ihn werden die am 26. Mai beginnenden French Open ein Wettlauf gegen die Zeit.