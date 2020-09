Super-Thiem kämpft heute um US-Open-Sieg

Zeit, Geschichte zu schreiben: Dominic Thiem trifft im Finale auf Alexander Zverev. Den Tennis-Krimi gibt's ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER.

Ganz Österreich fiebert heute vor den TV-­Geräten, macht die Nacht zum Tag: Dominic Thiem kann Geschichte schreiben, jagt in New York den 1. Grand-Slam-Titel eines Österreichers nach jenem von Thomas Muster 1995 in Paris. „Ich freue mich auf das Finale, will jetzt auch noch den letzten Schritt gehen“, tönt der Weltranglisten-3. Sein Finalgegner: Alexander Zverev. Der 23-Jährige steht als erster Deutscher seit Michael Stich 1994 im Finale der US Open. Vorteil Thiem: Von bisher neun Duellen mit Zverev gewann er sieben, zuletzt im Halbfinale der Australian Open.

Thiem plant heute im 4. Versuch seinen 1. Coup

Die beiden kennen sich seit 2014, pflegen „eine lange Freundschaft und Rivalität“, wie Thiem betont. Der 27-Jährige ist zum 4. Mal in einem Grand-Slam-Finale (zuvor French Open 2018 & 2019, Australian Open 2020), geht erstmals als Favorit in das große Endspiel. Denn: Seine Leistungen in den letzten Tagen waren bärenstark, Thiem gab im Verlauf des Turniers erst einen Satz ab. Bei Zverev hingegen sind es schon sechs, zuletzt im Viertelfinale musste der Weltranglisten-7. über fünf Sätze gehen. Dennoch sagt Thiem: „Ich erwarte ihn topfit.“ Seine Marschroute: „Der wichtigste Schlüssel wird für mich der Return seines Aufschlags sein, weil sein erster Aufschlag ist momentan einer der besten, wenn nicht der beste.“

"Werde alles tun, dass ich mir Traum erfülle"

Thiem weiß um seine große Chance, Geschichte zu schreiben. „Wir werden beide einen großen Druck haben, das ist für beide eine Riesenchance“, weiß Thiem, dem für den Titel 3,25 Millionen Euro winken. „Ich werde alles dafür tun, dass ich mir den großen Traum erfülle.“ Ganz Österreich drückt ihm heute die Daumen!

Achillessehne: Thiem gibt Entwarnung

Nach dem Ende des 2. Satzes im Halbfinale blieb allen österreichischen Tennis-Fans das Herz stehen: Thiem humpelte, ließ den Physiotherapeuten holen und wurde an der Achillessehne behandelt. „Ich bin zu einem Ball gerutscht und zu hart aufgekommen“, so der 27- Jährige. Thiem-Pyhsio Alex Stober gibt Entwarnung: „Es ist nicht so schlimm, wie es ausgesehen hat. Er hat sich das Bein überstreckt, sich ein Gewebe eingeklemmt. Das bekommen wir bis zum Finale hin.“ Gestern wurde Thiem mit Kältearbeiten behandelt, um Schwellungen zu verhindern.

Thiem & Zverev sagen für Masters in Rom ab

Nach dem Finale gibt es Zeit zur Regeneration: Thiem sagte gestern wie Zverev seinen Start beim morgen beginnenden Masters in Rom ab. Nächster Einsatz: Bei den French Open ab 27. September.

Thiem: "Habe noch eine große Aufgabe vor mir"

Superstar Dominic Thiem freut sich auf das heutige US-Open-Endspiel.

Frage: Dominic, wie glücklich bist du über den Final-Einzug?

Thiem: Ich bin richtig erleichtert und glücklich, es war ein sehr gutes Match: ganz wenige Fehler, perfekte Mischung zwischen Defensive und Offensive, gut serviert und retouniert – alles hat gepasst.

Frage: Mit welchem Gefühl blickst du jetzt auf das Endspiel?

Thiem: Ich weiß, dass ich noch eine riesen Aufgabe vor mir habe, die es zu erledigen gibt. Tennis ist tough: Ich habe hier schon sechs sehr gute Spiele gespielt. Aber wenn ich jetzt ein bisschen nachlasse und das Finale verliere, wird das Turnier trotzdem eine riesen Enttäuschung gewesen sein.

Frage: Wie ist die Ausgangslage im Finale?

Thiem: Ich erwarte ein offenes Match, ähnlich wie es zuletzt in Australien war: Das war ein Match auf Augenhöhe. Er ist seit Jahren einer der größten Spieler auf der Tour und wird alles versuchen, seinen 1. Major-Titel zu holen – aber ich auch. Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und Rivalität. Unglaublich, wie weit wir gekommen sind.

Frage: Wie geht es der Achillessehne?

Thiem: Ich mache mir keine Sorgen, mit dem Adrenalin wird es kein Problem sein.