Tennis-Ass Ofner stürmt ins Ilkley-Finale

Sebastian Ofner hat sich im Ilkley-Halbfinale klar mit 6:3, 6:0 durchgesetzt.

Ofner ließ beim Rasen-Challenger in Ilkley dem 23-jährigen Ungarn Zsombor Piros keine Chance. Nach nicht einmal einer Stunde hat der beste Österreicher in der Weltrangliste das Finale des mit 145.000 Euro dotierten Wimbledon-Vorbereitungsturniers erreicht. Dort trifft er am Samstag (ab 13.30 Uhr) entweder auf den Franzosen Arthur Cazaux (ATP-147) oder den Australier Jason Kubler (ATP-97).

Für den 27-jährigen Steirer ist es heuer das fünfte Endspiel auf Challenger-Ebene. Allerdings hat er bislang auch alle verloren. Den Final-Fluch will Ofner in Großbritannien endlich beenden. Das würde sich doppelt bezahlt machen: Einerseits würde er in der Weltrangliste einen Sprung auf Platz 57 machen (Platz 69 bei Final-Niederlage), andererseits ist für den Ilkley-Sieger ein Platz beim Grand Slam in Wimbledon (ab 3. Juli) reserviert.

Vorstoß in die Top 50 oder Salzburg-Start

Sollte er zum sechsten Mal in der Saison eine Endpsiel-Pleite hinnehmen würden, geht es für »Ofi« ohne Pause weiter. Schon am Montag müsste er in der Qualifikation für den Rasenklassiker im legendären All England Tennis Club antreten. Beim dritten Grand Slam der Saison kann ihm sogar der Sprung in die Top 50 gelingen. Dazu müsste er allerdings mindestens die dritte Runde erreichen. Wenn Ofner, wie zuletzt bei den French Open in Paris, das Achtelfinale erreicht, ist ihm der nächste Karriere-Meilenstein garantiert nicht zu nehmen.

Allerdings müsste er dann seinen Turnierplan umkrempeln: Während der zweiten Turnierwoche in London, sollte der 1,91-Meter-Hüne beim Heim-Turnier in Salzburg antreten, wo auch Dominic Thiem sein kommen zugesagt hat. Der US-Open-Sieger 2020 hat sein Wimbledon-Ticket sicher, fliegt am Mittwoch in Englands Hauptstadt. Um an Ofner in der Weltrangliste vorbeizuziehen, müsste auch der Niederösterreicher das Achtelfinale erreichen.