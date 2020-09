Thiem als Titel-Favorit vor nächster Aufgabe

Dominic Thiem spielt bei den US Open in der Nacht auf Donnerstag um den Einzug ins Halbfinale.

Österreichs Tennis-Ass bestreitet sein Viertelfinale gegen den Australier Alex de Minaur als zweite Partie nach 19.00 Uhr Ortszeit (1 Uhr MEZ) im Arthur Ashe Stadium. Die eingefleischten Thiem-Fans müssen also entweder früh aufstehen oder lange wach bleiben. Davor steht das Damen-Viertelfinale zwischen Haas-Bezwingerin Victoria Azarenka (BLR) und Elise Mertens (BEL/16) auf dem Programm. Um ca. 3 Uhr in der Nacht auf Donnerstag wird Thiem und de Minaur den Court betreten.

Es ist für Thiem bereits das zweite Viertelfinale bei den US Open. In New York hatte zuvor nur Thomas Muster (drei Mal) diese Phase im Einzel erreicht. Der mittlerweile 27-Jährige will erstmals in Flushing Meadows die Runde der letzen vier erreichen. "Ich habe vorher gerade nach dem Match gegen Auger-Aliassime mit meinem Team geredet, dass es Wahnsinn ist, dass ich der Zweitälteste in einem Viertelfinale eines Grand Slams bin", wunderte sich sogar Thiem.

© Getty

Thiem kennt Qualitäten vom Australier

Nach dem Achtelfinale zieht Thiem erstmals Bilanz: "Das war sehr, sehr gut. Es war das erste Mal eigentlich seit Australien, dass ich richtig zufrieden mit mir war." Er habe wieder die perfekte Mischung gefunden zwischen Offensive und Defensive. "Es war kein Schlag dabei, wo irgendetwas nicht gepasst hat, auch bewegt habe ich mich gut."

Gegen den 21-jährigen Alex de Minaur hat Thiem bisher zwei Partien gespielt und beide gewonnen. Doch diese seien vor dem wirklichen Durchbruch des Mannes aus "down under" passiert. "Er hat sich besonders in den vergangenen eineinhalb Jahren massiv verbessert." Thiem kennt die Stärke de Minaurs: "Er ist einer der schnellsten Spieler der Tour und er ist nicht nur schnell, sondern er bewegt sich auch sehr genau." Zudem sei de Minaur "richtig reaktionsschnell beim Return".

© Getty

Die gefundene, gute Mischung aus Defensive und Offensive, sei sehr wichtig. "Wenn man zu früh Druck macht, zu früh vorgeht, bestraft er das sofort. Andererseits kann er auch, wenn ich jetzt zu defensiv werde, wenn ich nicht genug mache, sehr druckvoll spielen."

Riesen-Chance für Thiem nach Out von "Big 3"