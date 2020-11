Thiem gegen Djokovic im Kampf um großes Endspiel

Im Halbfinal-Duell der ATP-Finals kommt es zu wahren einem Tennis-Kracher: Dominic Thiem prallt auf Novak Djokovic.

Im Kampf um sein sechstes ganz großes Endspiel nach vier Major-Finali und jenem im Vorjahr bei den ATP Finals in London trifft Dominic Thiem am Samstag (ab 21 Uhr HIER im sport24-LIVE-Ticker) auf den topgesetzten Novak Djokovic. Der US-Open-Sieger spielt zum zwölften Mal gegen den 17-fachen Grand-Slam-Sieger. Im Abendmatch ermitteln Rafael Nadal (ESP-2) und Daniil Medwedew (RUS-4) den zweiten Finalisten des mit 5,7 Mio. Dollar dotierten ATP-Saison-Showdowns.

Das bisher letzte Duell Djokovic-Thiem hatte der 33-jährige Serbe dieses Jahr bei den Australian Open erst nach hartem Kampf und 1:2-Satzrückstand im Finale gewonnen, als er sich mit 6:4,4:6,2:6,6:3,6:4 durchgesetzt hatte.

© gepa

Djokovic hat sich den Platz im Halbfinale am Freitag im entscheidenden Gruppen-Spiel des Pools "Tokio 1970" gegen Alexander Zverev (GER-5) erspielt. Der Serbe besiegte den Deutschen nach 96 Minuten mit 6:3,7:6(4). Der "Djoker" strebt in London seinen sechsten Titel an und könnte mit Rekordsieger Roger Federer (SUI) gleichziehen. Als Gruppenzweiter trifft er nun auf den Sieger der Gruppe "London 2020", Thiem. Im zweiten Halbfinale spielen der andere Pool-Sieger Daniil Medwedew (RUS-4) und der 20-fache Major-Gewinner Rafael Nadal (ESP-2) um den Platz im Endspiel.

© getty

Thiem schlug "Djoker" im Vorjahr

"Wenn er gut drauf ist, ist er wahrscheinlich indoor auf Hartplatz der beste Spieler des Feldes", meinte Thiem mit Blick auf Djokovic. Abgesehen von der bitteren Fünf-Satz-Niederlage in Melbourne hat Thiem im Vorjahr in der O2-Arena einen seinen bisher wertvollsten Siege überhaupt gerade gegen Djokovic gefeiert. Damals rang Thiem den Serben mit 6:7(5),6:3,7:6(5) nieder. "Das war vielleicht das beste Dreisatz-Match, das ich je gespielt habe", erinnerte sich Thiem.

Djokovic weiß, was ihn am Samstag erwartet. "Offensichtlich hat er früher in seiner Karriere auf Sand sein bestes Tennis gespielt, aber natürlich hat er als einer der härtesten Arbeiter auf der Tour sein Toplevel auf allen anderen Belägen gefunden", meinte Djokovic nach seinem Sieg über Zverev noch auf dem Platz in der O2-Arena. "Sein erster Slam ist auf Hartplatz in New York passiert. Ich habe hier letztes Jahr gegen ihn mit 6:7 im dritten Satz verloren, das war ein dramatisches Match und ich hoffe, es wird wieder ein tolles. Hoffentlich diesmal mit einem anderen Ende", sagte er lächelnd.

Damit kommt es am Samstag in beiden Halbfinali wieder zu einer Art Generationen-Duell. Setzen sich Thiem und Nadal durch, dann käme es in London gar zu einer zweiten Auflage nach dem großartigen 7:6,7:6-Erfolg Thiems vom Dienstag. Gegen Medwedew hat Thiem zuletzt im September im US-Open-Halbfinale einen Dreisatz-Sieg gefeiert.

Hier geht's zum sport24-LIVE-Ticker: