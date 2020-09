Thiem heiß auf Sieg zum Geburtstag

Bei US-Open-Aus: Reise nach Kitzbühel

Sollte sich Thiem durchsetzen, dann wird es auch für die Organisatoren des Generali Open in Kitzbühel spannend. Freilich wünscht auch von dort niemand Österreichs Tennis-Star das Aus. Sollte Thiem aber dann am Samstag in Runde drei ausscheiden, dann kommt er noch zur Titelverteidigung nach Kitzbühel. Thiem würde in Runde drei übrigens entweder auf Ex-US-Open-Sieger Marin Cilic (CRO-31) oder den Slowaken Norbert Gombos treffen. Cilic wäre am Dienstag zum Auftakt fast an Dennis Kudla (USA) gescheitert, drehte aber das Match noch zum 6:7(3),3:6,7:5,7:5,6:3-Sieg.

Ein Einzug Thiems ins Achtelfinale wäre aber gleichzeitig das Aus für die Gamsstadt, wo das Turnier dieses Jahr wegen der Coronakrise ausnahmsweise in der zweiten US-Open-Woche ausgetragen wird. Die Auslosung für das Kitzbüheler Turnier, das erst am kommenden Dienstag beginnt, ist diesmal erst am Montag.