Thiem im Achtelfinale gegen Überraschungsmann

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale der French Open am Sonntag auf einen Überraschungsmann.

Der 20-jährige Franzose Hugo Gaston ist der Achtelfinal-Gegner von Dominic Thiem bei den Tennis-French-Open. Die ATP-Nummer 239 setzte sich am Freitag gegen den dreifachen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka aus der Schweiz in fünf Sätzen 2:6,6:3,6:3,4:6,6:0 durch. Das Match war wegen Regens im dritten Satz lange unterbrochen gewesen, danach wuchs der nur 1,72 m große Gaston im wahrsten Sinn über sich hinaus. Wawrinka machte insgesamt zu viele unerzwungene Fehler.

© GEPA

Das von vielen erwartete Duell zwischen Wawrinka, dem Roland-Garros-Sieger von 2015, und Thiem, dem Finalisten der vergangenen beiden Jahre, ist damit geplatzt. Der aus Toulouse stammende und mit einer Wildcard ausgestattete Gaston ist der letzte Franzose im Feld, Schweizer sind im Turnier bei Herren und Damen hingegen keine mehr vertreten. Das Achtelfinale gegen den als Nummer drei gesetzten Thiem findet am Sonntag statt. Eine genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Der Niederösterreicher hat gegen Gaston noch nie gespielt.

© GEPA

Im ersten Interview noch auf dem Platz meinte Hugo Gaston, er habe nur versucht, sein Spiel zu spielen. Dabei gelangen ihm acht Breaks gegen Stan Wawrinka. Gegen Dominic Thiem erwartet er "eine verrückte Erfahrung. Ich werde so wie heute alles geben, und wir werden sehen, was dabei herauskommt. Ich habe nichts zu verlieren."

Dominic Thiem kann seine ausgezeichnete Major-Bilanz, besonders in diesem Jahr, weiter aufbessern. Der 27-jährige Niederösterreicher spielt um sein insgesamt achtes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Es wäre allein das dritte in diesem Jahr nach dem Endspiel bei den Australian Open und seinem ersten Major-Titel bei den US Open - und sein fünftes in Folge allein bei den French Open in Paris.

