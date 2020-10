Thiem: Jetzt macht der Magen Probleme

Die Energiereserven beim Thiem sind am Limit. Zudem kommt das vermeintlich schlechte Essen in Paris hinzu. „Vom Essen auf der Anlage bin ich dieses Jahr nicht so begeistert. Ich hab einige Magenprobleme gehabt die letzten Tage und hab dann mit dem Arzt und dem Physio geredet. Es haben sehr viele Spieler Magenprobleme gehabt. Entweder hat etwas mit dem Essen nicht gepasst, oder es ist ein kleiner Virus umgegangen. Es war dann gestern wieder besser“, sagte Thiem.

Grundsätzlich sei es schwieriger als in den Vorjahren, gutes Essen zu ordern. Einer seiner zwei Stammitaliener kann ihm nicht beliefern, der zweite habe ihm nun zweimal Essen liefern können.

"Das Hauptaugenmerk liegt jetzt auf der Regeneration. Und wenn ich es bis Dienstag schaffe, dass ich mich gut regeneriere, dann kann es wieder ein sehr gutes Match werden", erklärte der nunmehr achtfache Major-Viertelfinalist. Wenn ihm das nicht gelinge, dann sei Schwartzman "schwer zu favorisieren". Darum wollte er perfekt regenerieren, gut schlafen, gut essen und nach einer zumindest zweistündigen Behandlung noch nach dem Match gegen Gaston von seinem Physio Alex Stober auch am Montag eine weitere Behandlung über sich ergehen lassen.

after a ton of dropshots I had to show @HugoGaston7 that I also got some touch today ???? Great match! Keep it up! @rolandgarros #RolandGarros pic.twitter.com/j7jmi128p5