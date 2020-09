Thiem kracht auf Ex-Champ Marin Cilic

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem trifft in der 3. Runde bei den US-Open auf den Kroaten Marin Cilic ab 2:30 Uhr (MESZ).

Die Partie der Nummer zwei des Turniers gegen den auf Position 31 eingestuften Kroaten Marin Cilic ist als zweite der "Night Session" im Arthur-Ashe-Stadion angesetzt, der größten Tennis-Arena. Es wird die bisher schwerste Hürde für den Niederösterreicher.

Cilic würde in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so geschätzt, aber er sei einer der besten Spieler des vergangenen Jahrzehnts, habe neben dem Major-Titel auch zwei Grand-Slam-Finali erreicht und auch ein Masters-1000-Turnier gewonnen. "Er ist schon ein Name, den man jetzt gar nicht braucht in der dritten Runde. Zum Glück war er überhaupt gesetzt."

Der Kroate war in den ersten beiden Runden allerdings sehr gefordert, vermied in Runde eins in fünf Sätzen gegen Dennis Kudla (USA) das Aus und auch der Slowake Norbert Gombos quälte Cilic zu vier Sätzen. "Es kann definitiv der Fall sein, dass er bei einzelnen Turnieren noch richtig weit kommt, er kann sicher an guten Tagen jeden schlagen. Wenn er gut spielt, kann er mich genauso schlagen. Auf das muss ich aufpassen", warnt Thiem. Es werde eine interessante Aufgabe.

Die Partie ab 2:30 Uhr HIER im sport24-LIVE-Ticker:

