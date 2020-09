Beim French-Open-Auftakt gegen den Kroaten Cilic ist US-Open-Champ Dominic Thiem gefordert.

Dominc Thiem legt heute (12:30 hier im Sport24-LIVE-Ticker) in Paris los! "Es gibt fast keinen unangenehmeren Gegner", zollt Thiem seinem Gegner Marin Cilic (ATP-Nr. 39), dem US-Open-Sieger von 2014, Respekt. Auf der anderen Seite hat er die bisherigen drei Duelle gegen den Kroaten gewonnen, zuletzt die enge Partie in der 3. US-Open-Runde mit 6:2,6:2,3:6,6:3. Thiem: "Wir sind knapp am 5. Satz vorbeigeschrammt."



So weit will's unser US-Open-Held heute nicht kommen lassen: "Ich muss von Anfang an voll da sein und drauf bleiben." Motto: Kraft sparen. Ans herbstlich kühle Paris hat sich Thiem schnell gewöhnt, ebenso an das Leben in der "Blase", das sich ganz ander als zuletzt in New York anfühlt: "Dort sind wir nur zwischen Long Island und der Anlage gependelt. Hier fahren wir durch die Stadt, und die fühlt sich ganz normal an."

Thiem* - Cilic: 6:4, 6:3, 3:2



*erster Aufschläger

Die Partie JETZT hier im Sport24-LIVE-Ticker: