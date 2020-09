Thiem und Rodionov heute in Paris im Einsatz

Dominic Thiem trifft heute auf den US-Amerikaner Jack Sock, Rodionov muss gegen Gombos ran.

Heute steigt ein Österreicher-Tag bei den French Open! Gegen 12:30 wird Rodionov gegen Gombos aufschlagen, etwa gegen 13:30 ist Thiem gegen Sock an der Reihe. Sport24 tickert für Sie beide Partien LIVE.

Die Umstellung auf Sand hat geklappt - das untermauerte Thiem bei seinem starken Erstrundenauftritt gegen Marin Cilic (CRO). "Es war wichtig, die Matchspannung, den Rhythmus wiederzufinden", sagte der frischgebackene US-Open-Champ. "Ich komme mit den Bedingungen hier sehr gut zurecht", betont der Weltranglisten-3. "Ich bin in dieses Turnier verliebt. Hier läuft es einfach für mich." Heute geht es gegen 13:30 weiter (2. Partie nach 11 Uhr - Sport24 tickert für Sie LIVE).

Dominator jagt den Einzug in 3. Runde der French Open

Nach zwei Final-Niederlagen in den letzten beiden Jahren soll heuer der große Coup her. Thiem bremst noch: "Ich schaue nur von Runde zu Runde." Die zweite bringt ihm mit Jack Sock eine lösbare Aufgabe: Der US-Boy ist nach einem Horror-Jahr nur auf Rang 310 der Weltrangliste, im Head-to-Head führt Thiem 3:1. Sein Matchplan: "Er hat eine unglaubliche Vorhand, die gilt es zu vermeiden. Ich muss ihn über die Rückhand attackieren."

Rodionov plant nächste Sternstunde

Während Thiem als Favorit in seine Partie geht, ist der zweite Österreicher heute in Paris klarer Außenseiter. "Ich habe überhaupt nichts zu verlieren - ich hab längst gewonnen", strahlt Jurji Rodionov. Der 21-jährige Shootingstar überstand in Paris die Quali, rang beim Major-Debüt in Runde 1 Jeremy Chardy (FRA) nach 4:32 Stunden Spielzeit mit 10:8 im 5. Satz nieder. "Das kann man nicht in Worte fassen. Ich habe die ganzen viereinhalb Stunden Gänsehaut pur gehabt und ich bin megaglücklich, den Sieg nach Hause gebracht zu haben", so Rodionov, Sohn von weißrussischen Eltern, danach.

© GEPA Sensationsmann Rodionov kämpft heute um Runde 3

In der Weltrangliste wird er nach Paris erstmals in die Top-150 vorrücken - doch damit soll nicht genug sein. Heute trifft er in Runde 2 auf den Slowaken Norbert Gombos, ATP-106 in der Welt (2. Partie nach 11 Uhr - Sport24 tickert für Sie LIVE). "Ich werde wieder alles am Platz lassen", verspricht Jurij.

Rodionov - Gomobs: -:- (Die Partie ist als zweite Partie nach 11 Uhr nach einem Damen -Match angesetzt)

Thiem - Sock: -:- (Die Partie ist als zweite Partie nach 11 Uhr nach einem Herren-Match angesetzt)

Sport24 tickert für Sie ab 12:30 LIVE: