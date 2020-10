Thiem will heute ins Paris-Halbfinale

Dominic Thiem hat keine Zeit zum Verschnaufen, fordert heute Diego Schwartzman.

"Der Tank ist nicht mehr sehr voll", sagte Dominic Thiem nach dem Einzug in sein 5. Paris-Viertelfinale in Serie. Der 27-Jährige ging nach den Strapazen der letzten Wochen inklusive US-Open-Titel einmal mehr über seine Grenzen, rang Sensationsmann Hugo Gaston (FRA/ATP-239.) nach 3:32 Stunden in fünf Sätzen nieder. "Das war hart", sagte Thiem im Anschluss erschöpft, aber erleichtert.

Thiem: »Zwischen uns rennt immer der Schmäh«

Nach dem Match ging es für Thiem zur Behandlung mit Physio Alex Stober. Regeneration steht im Vordergrund: essen, schlafen, ausspannen. "Ich renne bisschen am Limit", so Thiem. Er weiß: Heute wartet auf ihn der nächste Kraftakt. Die Nummer 3 der Welt trifft auf Tour-Freund Diego Schwartzman. "Wir sind echt gute Freunde bis auf die paar Stunden, in denen wir gegeneinander spielen. Zwischen uns rennt immer der Schmäh, auch die Matches gegen ihn sind immer superfair, machen richtig viel Spaß."

Sportlich ist der Argentinier eine harte Nuss: in Paris noch ohne Satzverlust, zuletzt beim Turnier in Rom im Finale. "Ich werde wieder sehr viel laufen müssen", so Thiem, der zumindest im Head-to-Head mit 6:2 die Nase vorne hat.

Wir berichten ab 13:30 Uhr LIVE