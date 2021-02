Willkommen im Sport24-LIVE-Ticker!

Dominic Thiem startet heute im dritten Match nach 1 Uhr MEZ seine Zweitrundenpartie gegen Dominik Koepfer in der Margaret Court Arena. Vor dem Weltranglisten-Dritten sind zwei Damenmatches angesetzt (Sabalenka vs Kasatkina, Kvitova vs Cirstea), 4 Uhr früh könnte also ein guter Zeitpunkt für Sie sein, um den Wecker zu stellen. Sport24 tickert wie gewohnt LIVE!